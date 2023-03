Nocerina, Erra recupera Mansi: con la Puteolana importante crocevia

Mansi finalmente di nuovo tra i convocati in casa Nocerina dopo un lungo periodo di stop. Qualità ed esperienza in retroguardia per una Nocerina che non ha certo brillato, di recente, per la fase difensiva. Out ancora il lungodegente Basanisi, si ferma per un problema l'under Fusco che non sarà della partita domani.

I molossi ospiteranno al San Francesco il fanalino di coda Puteolana con l'obbligo di vincere per provare a risollevare il morale e la classifica. Mister Erra ha definito il match un crocevia importante per la stagione: «Affrontiamo un avversario che, secondo quanto dice la classifica, è in difficoltà. Ma ciò che conta sono le nostre esigenze e motivazioni. Abbiamo un solo risultato a disposizione ma dobbiamo cercarlo con determinazione ed equilibrio, con freddezza e intelligenza».

L'esigenza di avere un solo risultato a disposizione può rappresentare una pressione per i rossoneri e per questo occorrerà appunto equilibrio e pazienza, per evitare di strafare. «Mi aspetto una prova di maturità. Non dovremo farci prendere dalla frenesia. Mi aspetto una Nocerina che sappia dare il giusto peso ai vari momenti della partita e che lo faccia con determinazione e grande coraggio».