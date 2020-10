L'esordio “completo” nel campionato 2020-21, dopo quello solo accennato sotto il diluvio contro il Giugliano, porta un bel po' di pagelle negative in casa Nocerina. Al Giraud di Torre Annunziata si è vista una squadra ancora in pieno rodaggio, con un bel po' di lavoro ancora da fare sul gioco, sulla condizione atletica e pure sulla testa di qualche elemento.



Partiamo dalla manovra. In conferenza stampa il tecnico Giovanni Cavallaro ha sottolineato a più riprese di voler plasmare una squadra che non butti mai la palla, con un gioco che parta fin dall'estremo difensore. Un ottimo proposito, che al concreto del terreno di gioco è stato giudicato almeno rivedibile, se non addirittura bocciato.



In numerose circostanze, al Savoia è bastato alzare il pressing fino al limite dell'area rossonera per costringere la Nocerina all'errore. Un massimo di tre tocchi, prima che la sfera fosse sparacchiata in avanti, facile preda della formazione oplontina. Una situazione che ha costretto la squadra di Cavallaro a rincorrere gli avversari per troppo tempo, al punto da portare sul rosso la lancetta del carburante ben prima dell'ora di gioco.



E lo si è visto in maniera evidentissima nella ripresa, con i molossi sempre secondi su palle contese e mai capaci di contrastare i padroni di casa sulle cosiddette seconde palle. Non si può certo pretendere brillantezza atletica dalle primissime uscite ufficiali, è ovvio. Ma proprio per questo, magari, una migliore gestione delle risorse fisiche da parte soprattutto degli over avrebbe forse evitato il ko.



Capitolo “testa”. Nel finale l'hanno persa Morero - 38 anni, dunque ingiustificabile vista la sua lunga esperienza anche tra i professionisti - e Manoni, entrato da pochi minuti e capace di un'entrataccia inutile a pochi secondi dal triplice fischio.



Da rivedere il gioco aereo in retroguardia, con Massa che ha sofferto tantissimo la verve di Kyeremateng. E da rivedere pure Garofalo e Talamo, praticamente impalpabili per tutta la durata della loro partita. Il biglietto da visita di entrambi rende giustificato pretendere ben altre prestazioni. L'attenuante di essere a inizio stagione non va trascurata, ma se si punta alla parte sinistra della classifica, come detto dal tecnico nei giorni scorsi, vanno trovati adeguati rimedi in breve tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA