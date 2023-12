Nocerina, esclusioni eccellenti: valigie pronte per alcuni big

La Nocerina è pronta alle prime partenze nella finestra invernale del calciomercato dilettanti. Le convocazioni odierne di Marco Nappi per la gara interna con l'Atletico Uri - in programma domani alle 14 allo stadio San Francesco - restituiscono importanti indizi sui calciatori che per primi lasceranno la società rossonera.

Sicuro della partenza sarà il centrocampista Francesco Uliano, escluso dai convocati pur non essendo squalificato e infortunato.

Il regista ex Ascoli non sarà il solo inserito nella casella delle cessioni. In lista di sbarco anche il centrocampista Raffaele Poziello, l'attaccante Giuseppe Caccavallo e l'esterno under Daniele Magliocca, anch'essi fuori dall'elenco dei convocati per domani.

Calciatori dai ruoli differenti, ma tutti accomunati dall'esser stati esplicitamente richiesti dall'ormai ex allenatore rossonero Gianluca Esposito, col quale il neo-diesse rossonero Emanuele Righi aveva avuto divergenze di vedute la scorsa estate, decidendo poi di non accettare le avances della Nocerina.

A questi si potrebbero aggiungere altri big della formazione rossonera, a partire dal centravanti Gianmarco Piccioni che avrebbe già ricevuto un'offerta importante dalla Gelbison. Possibile che già da lunedì la società possa iniziare a ufficializzare le prime risoluzioni contrattuali.