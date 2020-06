La Nocerina giocherà quasi certamente in esilio forzato le prime partite casalinghe del campionato 2020-2021. Si completerà infatti nei prossimi giorni l'iter burocratico per l'assegnazione dei nuovi lavori di restyling.



Il restyling sarà co-finanziato dal Coni con il progetto “Sport e Periferie” e dal Comune di Nocera Inferiore per un importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro. Dopo l'intervento dello scorso anno, volto alla disputa di alcune gare ufficiali dell'Universiade 2019, l'impianto di viale San Francesco sarà di nuovo un cantiere.



Gli operai saranno a lavoro per la riqualificazione dei settori Distinti e Curva Sud. Per quanto concerne gli spalti, con i fondi derivanti dal ribasso, potrebbero anche essere installati nuovi seggiolini.



Sarà completata inoltre la pista di atletica, mentre il terreno di gioco sarà “abbassato” di circa 30 centimetri per essere livellato all'anello di tartan che lo circonda. Quest'ultima parte di intervento è propedeutica all’omologazione dello stadio per poter ospitare manifestazioni nazionali di atletica leggera. In tal senso, dunque, il San Francesco sarà tra i pochissimi impianti di questo tipo in tutto il sud Italia.



Per la gara d’appalto sono pervenute offerte di quattro imprese. I lavori dovrebbero prendere il via entro un mese, per poter poi essere completati entro l'autunno prossimo.

