Galeotta fu l'intervista rilasciata a una testata locale. Costano care a Marcello Esposito le sue dichiarazioni relative al suo futuro alla Nocerina. Il tecnico, ex vice di Massimo Morgia sulla panca dei molossi, aveva parlato di programmi poco chiari da parte della società, accusata di fare proclami importanti a fronte di un budget non migliore rispetto alla passata stagione.



E immediata è arrivata la risposta del presidente Paolo Maiorino, che ha definito le dichiarazioni di Esposito «false e prive di ogni fondamento. Da quando è stato sospeso il campionato - ha puntualizzato il massimo dirigente - non ho mai parlato con lui né di budget, né di programmi tecnici o societari, né di rimodulazione dello staff. Pertanto ringrazio il mister Esposito per il lavoro svolto e gli auguro le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera».



Via libera dunque alla scelta di dare pieni poteri in panca a Giovanni Cavallaro. A fine luglio conseguirà la Licenza C come allenatore, che gli darà possibilità di essere tesserato come “head coach” della Nocerina nella stagione 2020-2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA