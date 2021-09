Nocerina, esordio differito in Coppa: sabato test-match con la Gelbison

La Nocerina salterà il preliminare ed esordirà in Coppa Italia direttamente al primo turno. I molossi scenderanno infatti in campo il 22 settembre al Campo Italia, in quella che è sempre stata una delle grandi classiche del calcio campano contro il Sorrento.

Sarà subito un esame di maturità per una Nocerina che lavora ancora in maniera notevolmente incompleta. La squadra avrebbe bisogno dell'innesto di almeno sei elementi di esperienza per completare l'organico, oltre a dover potenziare una pattuglia under al momento striminzita rispetto alle reali esigenze.

I molossi intanto sono stati inseriti nel girone H, quello con formazioni pugliesi e lucane così come anticipato la scorsa settimana. Raggruppamento tosto, inutile negarlo. Da sempre considerato probabilmente il più difficile tra i tre gironi meridionali della Serie D. Dunque, un ulteriore input per la società, al fine di accelerare le operazioni di completamento dell'organico affidato a Giovanni Cavallaro.

Prima dell'esordio ufficiale in stagione, la Nocerina sosterrà sabato pomeriggio un test con la Gelbison dell'ex Gianluca Esposito. L'amichevole si disputerà allo stadio Novi di Angri con inizio alle 16.