Nodi da sciogliere in casa Nocerina in vista della nuova stagione. Il presidente Paolo Maiorino ha già espresso l'idea di riconfermare Marcello Esposito alla guida della squadra. Giovanni Cavallaro, in attesa di conseguire dal Settore Tecnico Figc l'abilitazione per poter allenare in Serie D, potrebbe essere confermato da calciatore anche per il prossimo campionato.



Intanto, alla lista dei papabili nel ruolo di direttore sportivo si è aggiunto anche Davide Avati, giovane ma già con una buona esperienza da talent scout alle spalle. La scelta arriverà senza fretta, tenendo conto del largo anticipo con cui si può partire nella programmazione.



Dal calcio reale al calcio virtuale. Anche la Nocerina ha la sua squadra nel torneo Lnd eSport, il campionato giocato su videogame Fifa20 per piattaforma PlayStation4. Sono sei i giocatori che compongono il team: Benito Milite, Angelo Colazza e Giovanni Rispoli, rispettivamente portiere, centrocampista ed esterno della Juniores rossonera; con loro anche Luca Pisapia, Gabriele Fortino e Vincenzo Lombardo.



La Nocerina è impegnata nel Round2 del campionato e al momento condivide la seconda piazza con il Latina, alle spalle della capolista Nola. Alla Final Eight accederanno le prime due classifica e le due vincitrici dei playoff, che andranno ad affrontare Torres, Palermo, Savoia e Taranto, qualificate nel Round1. © RIPRODUZIONE RISERVATA