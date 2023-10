Nocerina, Esposito mai a rischio: squadra a colloquio con i tifosi

«La posizione del tecnico Gianluca Esposito non mai è stata messa in discussione». La Nocerina ha blindato il suo allenatore all'indomani della contestazione che ha accompagnato l'uscita dal campo della squadra al termine del match interno contro l'Ardea.

Il pareggio subito in rimonta ha lasciato l'amaro in bocca in tutto l'ambiente, con la tifoseria che ha espresso forte il suo disappunto. Proprio una cospicua delegazione dei tifosi rossoneri ha incontrato squadra, tecnico e parte della dirigenza rossonera, per un confronto che ha rinsaldato i rapporti tra i molossi e la piazza.

I supporters hanno chiesto maggiore impegno per le prossime gare di campionato, convinti della bontà dell'organico allestito dalla dirigenza. Intanto la squadra ha provvisoriamente trasferito il suo quartier generale al campo sportivo Viscardi nella frazione Lavorate di Sarno. Al San Francesco sono infatti in corso interventi di manutenzione che renderanno inutilizzabile il terreno di gioco.