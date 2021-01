Seduta mattutina al Pasquale Novi di Angri per la Nocerina. Il tecnico Cavallaro ha affidato il gruppo alle cure del “prof” Del Riccio, per un intenso lavoro atletico. Non hanno preso parte alla seduta il baby Esposito, il difensore Impagliazzo e l'attaccante Talamo.

Il primo dovrà restare fermo per 7-8 giorni e salterà verosimilmente l'impegno interno con l'Arzachena, in programma il 24 gennaio prossimo. Ampie chance di recupero invece per Impagliazzo e Talamo: entrambi si sono sottoposti a specifiche terapie per smaltire i rispettivi problemi fisici accusati nella gara con il Sassari Latte Dolce.

Già a lavoro invece l'attaccante Diakité. Seduta differenziata per il capocannoniere dei molossi, che dovrebbe sostenere un ulteriore allenamento a scartamento ridotto domani, rientrando in gruppo a partire dal primo allenamento della prossima settimana in programma martedì.

