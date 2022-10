Nocerina, evitato l'esilio forzato: con l'Altamura al San Francesco

Nocerina-Team Altamura si giocherà regolarmente domenica pomeriggio alle 14.30 allo stadio San Francesco. Nei giorni scorsi era emerso il rischio di un esilio forzato per i molossi, a causa di un precedente difetto di comunicazione tra la società e il Comune di Nocera Inferiore.

Nello specifico, la dirigenza rossonera aveva inviato all'ente un calendario del campionato con alcune date errate rispetto a quelle disposte dal Comitato Interregionale. Aveva così indotto in errore l'amministrazione comunale, che aveva programmato la risemina del manto erboso dello stadio.

Uno scivolone imperdonabile quello della dirigenza della Nocerina, che aveva ben pensato di “fidarsi” di un calendario non ufficiale, evidentemente compilato alla carlona. Nella serata di ieri c'è stato un incontro a Palazzo di Città per risolvere la questione. E i tecnici hanno dato il via libera per la disputa della partita al San Francesco, nella speranza che non ci siano conseguenze negative per il prato.

Intanto il Comitato Interregionale ha reso note le prime classifiche del contest Giovani D Valore e la Nocerina è seconda nel girone H con 159 punti, alle spalle della Cavese che guida il gruppo con ben 272 punti.