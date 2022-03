Nocerina, in due saltano il Fasano: un nuovo under tra i rossoneri

Il Giudice Sportivo di Serie D ha squalificato per una giornata il difensore Bruno e il centrocampista Cuomo (nella foto) della Nocerina. Entrambi in diffida, sono stati ammoniti nel corso della gara di ieri, persa in trasferta per 3-2 contro la capolista Cerignola. Stesso risultato della gara d'andata, coi molossi bravi ad andare per due volte in vantaggio, ma raggiunti e superati dalla formazione gialloblu, che con il successo di ieri ha consolidato il primato nel girone H di Serie D.

Intanto la Nocerina ha ufficializzato il tesseramento di un nuovo under. Si tratta di Andrea Vignes, classe 2002, con un passato nei settori giovanili di Lazio e Salernitana. In Serie D ha indossato la maglia del Brindisi nella prima parte della stagione in corso. Il tesseramento è arrivato al termine di un periodo di prova, durante il quale il calciatore ha potuto recuperare una buona condizione fisica dopo un infortunio e un intervento chirurgico.