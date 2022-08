Nocerina fermata dal San Marzano: botta e risposta nel secondo tempo

Ultimo test prima dell'esordio in Coppa Italia di Serie D per la Nocerina. I molossi hanno ospitato questo pomeriggio il San Marzano, compagine che sarà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza girone B. La gara è terminata col punteggio di 1-1, con la formazione rossonera che non è riuscita a far emergere la differenza di categoria rispetto agli avversari.

Nel primo tempo Garofalo e Balde creano un paio di pericoli verso la porta del San Marzano, con una conclusione sul fondo e una parata in due tempi dell'estremo ospite Palladino. La squadra blaugrana risponde poco dopo la mezz'ora con il colpo di testa di Esposito di poco alto, prima di una punizione di Garofalo deviata in corner dal portiere a chiudere la frazione

Nella ripresa il consueto valzer di sostituzioni su ambo i versanti. Al quarto d'ora l'arbitro decreta un rigore troppo generoso in favore della Nocerina, di fatto “invertendo” il fallo di Scaringella su Dentice. Dal dischetto è lo stesso Scaringella a portare in vantaggio l'undici di Sannino.

Poco altro fino agli ultimi sgoccioli di amichevole, quando Camara “maradoneggia” sulla destra, gira al centro per Prisco che con un bel movimento da centravanti fissa il punteggio sul definitivo 1-1.