La Serie D si concederà un'altra domenica di recuperi, prima di ripartire con il regolare calendario degli incontri. Il Dipartimento Interregionale ha stabilito di sfruttare anche domenica 29 novembre per provare a rimettere in carreggiata i gironi rimasti indietro a causa dei numerosi rinvii per Covid.

Nel girone G, la Nocerina tornerà in campo dopo un bel po' di settimane. Tra 9 giorni i molossi scenderanno di nuovo sul prato del San Francesco, ospitando il Nola che anche tra 2 giorni sarà impegnato in un match di recupero. Ospite dei bruniani sarà il Monterosi, che condivide col Savoia la vetta della classifica nel girone G.

