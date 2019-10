La prima uscita per la Nocerina del nuovo corso tecnico. Dopo l'esonero di Nello Di Costanzo, il duo tecnico formato da Marcello Esposito e Giovanni Cavallaro, con questo ultimo nel ruolo di calciatore e vice-allenatore dei rossoneri. La prima lista dei convocati comprende anche gli ultimi due acquisti.



L'esterno Emanuele D'Anna e il difensore centrale Antonio Calvanese saranno già in distinta domani per la gara contro il Francavilla, sebbene sembri improbabile un loro impiego già dal primo minuto. I rossoneri dovranno fare a meno degli infortunati Stellato, Di Lollo, Messina e Carrafiello, oltre allo squalificato De Siena.



Dunque, scelte forse obbligate per mister Esposito che potrebbe schierare la Nocerina con un 4-3-3, con il classe 2002 Romano verso la conferma sull'out destro difensivo. In prima linea Sorgente potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati:



PORTIERI: Leone, Scolavino.

DIFENSORI: Calvanese, Campanella, Ciampi, Festa, Mannone, Matrone, Romano.

CENTROCAMPISTI: Carrotta, Corcione, D’Anna, Landri, Mincione, Poziello.

ATTACCANTI: Cavallaro, Conte, Lava, Liurni, Pisani, Sorgente. © RIPRODUZIONE RISERVATA