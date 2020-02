Nuovo scontro diretto in chiave salvezza, il terzo di quattro consecutivi. A Francavilla in Sinni la Nocerina cerca conferme dopo il successo di misura sul Team Altamura, per allontanarsi ulteriormente dalla retrocessione diretta e magari rosicchiare punti alle formazioni meglio messe in griglia playout.



Il duo tecnico Cavallaro-Esposito dovrà fare a meno degli squalificati D'Anna e Carrotta, oltre all'infortunato Campanella. Assenze che dovrebbero portare a un ritorno della difesa a quattro, dopo l'adozione del 3-5-2 nel match di domenica scorsa. Davanti a De Brasi, dunque, dovrebbero agire i centrali Russo e Calvanese, con il rientrante De Siena e Massa sugli esterni.



Scelte praticamente obbligate in mediana, con Monaco in cabina di regia affiancato da Mincione e Corcione. In prima linea Cristaldi sarà il terminale centrale, con Liurni e Sorgente a completare il tridente. © RIPRODUZIONE RISERVATA