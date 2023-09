Nocerina fuori dalla Coppa Italia. Esposito: «Abbiamo gestito male»

Nocerina eliminata dalla Coppa Italia e con qualche problemino di troppo evidenziato nella gara del primo turno contro l'Angri. Molossi ko ai calci di rigore dopo essere andati in doppio vantaggio - doppietta di Piccioni - e dopo aver fallito un penalty nel finale con Caccavallo.

Un po' poco per una squadra che ha apertamente dichiarato di voler tentare il salto diretto di categoria, a una settimana esatta dall'inizio del campionato di Serie D. Mister Gianluca Esposito, pur non facendo drammi, ha sottolineato una lacuna in particolare dei suoi: «Avremmo dovuto gestire meglio il doppio vantaggio quando è venuta meno la condizione atletica».

Al netto dei carichi di lavoro imposti nel precampionato, la squadra rossonera è calata nella parte finale del primo tempo, per stessa ammissione dell'allenatore: «Abbiamo disputato un buon primo tempo, poi siamo calati poco prima dell’intervallo.

In alcune occasioni siamo stati troppo leziosi per poter incrementare il vantaggio già nella prima frazione, poi nel secondo tempo l’Angri ha spinto tanto e dopo il raddoppio non siamo stati bravi ad abbassarci un po’ di più per ripartire in contropiede».

Da segnalare il problema fisico accusato da Tuninetti, uscito anzitempo dal campo per un fastidio muscolare da valutare nelle prossime ore.