Nocerina, Garofalo ko per Artena: Cavallaro ritrova Donida in difesa

Nocerina in campo domani per l'ultima giornata di stagione regolare nel girone G di Serie D. I rossoneri rendono visita alla Vis Artena, formazione che all'andata aveva interrotto l'imbattibilità interna di Morero & Co.

In ballo la qualificazione ai playoff, con le due formazioni che otterranno il pass con un pareggio anche in caso di successo del Formia in trasferta a Latina. Con questa combinazione di risultati, infatti, Vis Artena e Nocerina risulterebbero meglio piazzate nella classifica avulsa con la squadra formiana, che finirebbe dunque fuori dalla post-season. Nella griglia finale, Vis quarta e molossi quinti per il computo degli scontri diretti.

La squadra di Cavallaro potrebbe però migliorare il piazzamento, battendo l'Artena e chiudendo al quarto posto, con la prospettiva di incontrare il Savoia al Giraud nel primo turno dei playoff.

Domani i molossi dovranno rinunciare a Garofalo, bloccato da un fastidio muscolare a un polpaccio. L'esterno ex Bari e Turris farà compagnia ai box ai vari Impagliazzo, Cuomo e Sorgente. In retroguardia rientrerà Donida, reduce da stop disciplinare. Possibile qualche modifica allo scacchiere iniziale rispetto alla partita con il Latina, visti gli impegni ravvicinati. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati.

PORTIERI: Castaldo (2000), Volzone (2000);

DIFENSORI: Donida (1992), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Katseris (2001), Martinelli (2000), Petito (2002), Pisani (2001), Sellitti (2004), Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Dammacco (1998), Diakitè (1993), El Bakhtaoui (1992), Improta (1984), Talamo (1996), Totaro (2000)