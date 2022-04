Nocerina, Garofalo salta il Matino: da verificare le condizioni di Bovo

Un solo turno di squalifica, come previsto, per Agostino Garofalo dopo l'espulsione rimediata nella gara serale contro il Nola. Il capitano della Nocerina aveva rimediato un doppio giallo contro i bruniani e dovrà dunque saltare la partita esterna contro la Virtus Matino, in programma domenica prossima.

I pugliesi, ultimi della classe nel girone H, stanno provando a raccogliere tutte le forze per tentare la difficile scalata verso i playout, per sperare quindi di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Tra casa e trasferta, tuttavia, il rendimento è stato pressoché identico, con 13 punti collezionati tra le mura amiche e 11 in versione “viaggiante”.

In casa Nocerina il successo contro il Nola ha riportato la squadra nei playoff, con 4 lunghezze di distacco dal Fasano, quarto in classifica, ma anche un vantaggio esiguo su Gravina, Casertana e Sorrento, staccate rispettivamente di 1, 2 e 4 punti dai molossi. Un successo contro la Virtus Matino servirà a mantenere la quinta piazza, provando magari a rosicchiare qualcosa a chi precede.

Oltre a Garofalo, mister Cavallaro potrebbe rinunciare anche a Bovo, fermato da un problema muscolare contro il Nola. Il centrocampista, al termine del match coi bianconeri, aveva rassicurato tutti, affermando di aver chiesto il cambio al primo segnale di fastidio alla coscia.

Intanto per la gara di domenica, in programma al Comunale di Ugento, i tifosi della Nocerina potranno acquistare il biglietto esclusivamente al botteghino del settore Ospiti. Sono 100 i tagliandi a disposizione e saranno messi in vendita al costo di 10 euro. Previsti biglietti ridotti per donne e ragazzi dai 14 ai 16 anni, mentre sarà concesso ingresso gratuito ai ragazzi fino a 13 anni.