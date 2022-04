Nocerina, Garofalo unico assente: col Matino pochi cambi nell'undici

La Nocerina rinuncerà al solo Garofalo nella gara esterna di domani con la Virtus Matino. Per sostituire il capitano, fermo per squalifica, mister Cavallaro chiamerà in causa Scrugli che completerà il terzetto difensivo con Bruno e Donida.

In mediana ballottaggio tra Vecchione e Donnarumma. Pur rientrato dal problema fisico accusato con il Nola, Bovo potrebbe partire solo dalla panchina, per evitare rischi di nuove noie muscolari in vista del rush di campionato. Potrebbe tornare titolare anche il classe 2003 Chietti, che prenderebbe il posto di Esposito sulla corsia destra di centrocampo rispetto alla formazione schierata dal 1' contro il Nola.

In avanti va verso la conferma il tridente formato da Palmieri, Mazzeo e Dammacco, un mix di caratteristiche tutte differenti che contro i bruniani ha messo in mostra anche buoni automatismi e interessanti iniziative in zona tiro.

Intanto, visto l'esiguo numero di biglietti messi a disposizione per la gara in programma domani al Comunale di Ugento, i gruppi organizzati della tifoseria rossonera hanno comunicato la loro assenza. «O tutti o nessuno», questo lo slogan dei supporters della Curva Sud che si sono schierati contro le limitazioni imposte per la partita.