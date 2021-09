Nocerina-Gelbison, test ad Angri: vallesi di misura con gol di Uliano

Un gol di Francesco Uliano permette alla Gelbison di battere di misura la Nocerina nel test-match disputato questo pomeriggio allo stadio Novi di Angri. Una sorta di esame, a 8 giorni dall'inizio del campionato di Serie D. Sistemate in due differenti, le due compagini hanno dato vita a una gara gradevole soprattutto nella prima frazione, con l'unico obiettivo di testare la condizione atletica e l'assimilazione delle idee tattiche dei rispettivi allenatori.

Sul fronte Nocerina, mister Cavallaro ha schierato i suoi con il 3-4-2-1, con quella che può essere considerata per dieci undicesimi l'attuale formazione tipo. Unica variante, nella prima frazione tra i pali ha agito Pitarresi in luogo di Al Tumi, quest'ultimo subentrato al quarto d'ora della ripresa.

Sul fronte opposto, mister Esposito - ex rossonero da calciatore - si affida al 3-4-3, con tridente formato da Oggiano, Corado e Gagliardi. Chiavi della mediana affidate al solito al capitano Uliano, che imprimerà la sua firma sul match nella ripresa. Fuori per motivi precauzionali i vari Mautone (altro ex), Gonzalez, Pipolo e Graziani.

Le migliori occasioni del primo tempo sono di marca nocerina, che punge nel primo quarto d'ora con Donida (conclusione sul fondo), Palmieri e Simonetti che trovano sulla loro strada il solito felino D'Agostino. La Gelbison si fa viva con Oggiano a metà frazione, con palla alta. Nel finale Simonetti sfiora il "sette" con un bel tuffo di testa su assist di Talamo.

Al 6' il gol-partita. Schema su punizione, sventola di Checco Uliano che fulmina Pitarresi. La girandola di cambi porta in campo quantità industriali di under su entrambi i versanti. Nell'ultima parte, il baby Di Fiore divora il raddoppio per la Gelbison, facendosi murare dal gigante Al Tumi.