Nocerina subito in campo per gli allenamenti in vista della trasferta contro il Monterosi, in programma mercoledì pomeriggio. Lavoro di scarico per tutti gli atleti in campo ieri dal primo minuto, unitamente a De Iulis. Tutti gli altri hanno sostenuto una canonica seduta di allenamento, conclusa con la consueta partitina a ranghi misti.

Il tecnico Giovanni Cavallaro ha elogiato i suoi per la prestazione contro il Team Nuova Florida, che ha portato i molossi alla prima vittoria esterna stagionale. «Una partita sofferta, forse di minor qualità rispetto alla precedente contro il Gladiator che pure ci aveva visti sconfitti. Insomma - sorride il tecnico - quando non si può essere belli, bisogna puntare a essere pratici e concreti. E noi abbiamo dimostrato di esserlo, credendoci fino al 95'».

Una Nocerina che nell'ultima parte si è schierata addirittura con il 4-2-4, «puntando sui piedi buoni di Garofalo e su Katseris come punte esterne che potessero fornire palloni buoni per Diakité e De Iulis. Ma pure evitando rischi in fase difensiva, lasciando due uomini a centrocampo e quattro in terza linea».

Ad Ardea è arrivato il primo gol per De Iulis, che si è sbloccato anche in fase realizzativa dopo ottime prestazioni al servizio dei compagni. «Inizialmente - ha aggiunto Cavallaro - dovevo sacrificare un attaccante strutturato, scelta differente rispetto a quanto fatto contro il Gladiator. Andrea è entrato bene in campo e ha meritato di fare gol. Contro il Monterosi rientrerà anche Talamo, che ci darà un’ulteriore alternativa che possa farci cambiare passo. Così come mi auguro che starà con noi il più a lungo possibile e che inizierà anche lui a far gol».

In merito al big match contro la seconda della classe, il trainer dei molossi non ha dubbi: «Mi aspetto di andare a Monterosi per giocare a viso aperto, senza attendere gli avversari. Siamo una squadra che deve giocare a calcio, che deve lanciare palla avanti solo quando realmente occorre. Non mi piace improvvisare, mi piace avere un’idea di gioco e mi piace anche cambiarla quando in campo non riusciamo ad applicarla».

La vicinanza tra le due partita impone sicuramente qualcosa da cambiare. Lo impongono lo stress della doppia trasferta e lo spreco di tante energie come nella gara di Ardea. «Abbiamo bisogno di forze fresche e andrà in campo chi ne avrà di più. Se vario così spesso le formazioni è perché ho un gruppo forte, di livello alto. E chiunque giochi, so che ci darà sempre qualcosa di importante».

In conclusione un'occhiata alla classifica, con il Latina che viaggia a ritmi altissimi. Ma Cavallaro ha fiducia nel suo gruppo: «Vogliamo evitare di perdere troppo terreno. Vogliamo provare a restare agganciati alle posizioni di vertice, mettendo un po’ di “pepe” anche alla capolista».

