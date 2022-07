Nocerina, qualità a centrocampo: dal Cerignola arriva Giacomarro

La Nocerina piazza un bel colpo a centrocampo tesserando Dario Giacomarro. Il mediano palermitano classe 1995 è reduce dalla vittoria del campionato di Serie D tra le fila del Cerignola. Quella a Nocera Inferiore sarà la sua quarta stagione in categoria, dopo gli ulteriori due anni di militanza con il Casarano dal 2019 al 2021.

In totale il nuovo centrocampista dei molossi ha collezionato 76 presenze in Serie D tra campionato, Coppa Italia di categoria e post-season.

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha esordito in Serie C con il Melfi, dove è rimasto per due stagioni dal 2014 al 2016. Altrettante annate al Gubbio sempre in Serie C, prima di passare al Bisceglie nel torneo 2018-19. Giacomarro porta in dote a Nocera oltre 150 presenze tra in Lega Pro e soprattutto ottime referenze in termini di qualità e quantità.