Nocerina, col Giugliano si gioca il 24: Donnarumma ok, Talamo in ripresa

Il Dipartimento Interregionale ha disposto che la gara tra Giugliano e Nocerina si recuperi mercoledì 24 marzo prossimo. Il match, valido per la prima giornata di ritorno nel girone G di Serie D, era stato fissato per la giornata di oggi dopo un primo rinvio causa Covid.

Ulteriori positività emerse tra le file gialloblu hanno indotto a rifissare ulteriormente la partita. Anche all'andata non si giocò nella data prevista dal calendario: un nubifragio violentissimo infatti causò la sospensione definitiva del match intorno alla metà del primo tempo.

Intanto arrivano buone nuove dall'infermeria per mister Cavallaro. Il playmaker Donnarumma ha smaltito il colpo subito nell'ultima gara casalinga con il Lanusei, così pure El Bakhtaoui. L'attaccante Talamo prosegue nel lavoro di riatletizzazione dopo il lungo stop per l'infortunio alla caviglia. Per Diakité, infine, previsti nuovi controlli medici per stabilire un cronoprogramma di recupero.

Domani pomeriggio i molossi potrebbero sostenere una sgambatura in famiglia con gli atleti della formazione Juniores.

© RIPRODUZIONE RISERVATA