Nocerina-Giugliano si disputerà il prossimo 7 ottobre allo stadio Pasquale Novi di Angri. Il proseguimento della gara tra rossoneri e gialloblu, sospesa al 14' del primo tempo domenica scorsa per impraticabilità di campo, si giocherà dunque sul sintetico dell'impianto doriano. Il San Francesco sarà infatti interessato da lavori di risemina del manto erboso e sarà dunque inutilizzabile.



Intanto, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti ha parzialmente accolto il ricorso dell'ex allenatore Nello Di Costanzo, relativo a spettanze non corrisposte dalla società. La Nocerina dovrà corrispondere le somme stabilite dal Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla notifica del lodo alle parti interessate. In caso di inadempienza, il club sarà punito con un punto di penalizzazione. Nell'ambito della stessa riunione, il Collegio ha respinto il ricorso dell'ex collaboratore tecnico Francesco Di Nardo.



Infine, il sentito derby in trasferta contro il Savoia, in programma domenica 4 ottobre prossimo, sarà trasmesso in diretta tv sulle frequenze di Sportitalia. Tv sintonizzate dunque a partire dalle 15, per la sfida in programma allo stadio Giraud di Torre Annunziata.

