Una partita di sofferenza, condita da un palo colpito prima dell'intervallo, ma vinta ancora una volta grazie a Liurni. La Nocerina conquista tre punti di platino in chiave salvezza, battendo a domicilio un Gladiator che fino a oggi era in piena zona playoff.



I rossoneri si tirano provvisoriamente fuori dalle secche della classifica, approfittando dei passi falsi di alcune dirette concorrenti e regalandosi una settimana di tranquillità dopo due sconfitte consecutive. Tra i molossi, il duo tecnico Esposito-Cavallaro sceglie di mandare subito in campo l'ultimo arrivato Iannini, che si sistema in mediana nel 4-4-2 impostato per la gara del Mario Piccirillo.



Il Gladiator fa la partita per la prima mezz'ora, chiamando Leone all'intervento sui colpi di testa di Maraucci e Di Paola, poi sul tiro di Ziello, sulla cui respinta Del Sorbo deposita in rete, vedendosi annullare il punto del vantaggio per fuorigioco. Ci prova pure Di Finizio senza esito, prima che la Nocerina si faccia viva nell'area dei sammaritani, centrando il palo con un colpo di testa proprio del neo-acquisto Iannini.



Nella ripresa i padroni di casa falliscono incredibilmente una chance con Di Paola su assistenza di Del Sorbo, ritrovandosi amaramente puniti poco dopo la mezz'ora. Liurni sfodera una conclusione imparabile dal limite dell'area, portando in vantaggio la Nocerina. Nel finale, Leone guadagna la palma di migliore in campo tra i suoi, opponendosi a due conclusioni ravvicinate dei nerazzurri e blindando il prezioso successo per i rossoneri. © RIPRODUZIONE RISERVATA