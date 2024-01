Nocerina-Gladiator 2-0: Cardella concede il bis

Dominio Nocerina contro il Gladiator, sempre più fanalino di coda del girone G di Serie D. I molossi mettono in scena un vero e proprio monologo, esaltando i riflessi del portiere ospite Marone, ma pure la costante vena realizzativa del centravanti Cardella.

L'attaccante ex Ostiamare mette a segno una doppietta, sprecando anche qualche ulteriore occasione nel pomeriggio del San Francesco, durante il quale la Nocerina lascia le briciole agli ospiti. Un lunghissimo elenco di palle-gol costruite dall'undici di Nappi ha legittimato un punteggio che al triplice fischio avrebbe potuto essere anche molto più ampio.

Marone ha un conto aperto con Guida e gli neutralizza due conclusioni.

Sulla respinta della seconda, però, Cardella è un felino e di testa piazza il tap-in del parziale 1-0. Il portiere nerazzurro è un felino anche su Citarella, sul velenoso tiro-cross di Liurni e poi ancora su Guida. In mezzo una chance per Cardella che, a tu per tu con il portiere, cincischia troppo e permette a un difensore di immolarsi a respingere il tiro.

Nella ripresa Cardella indirizza sul fondo di testa un cross dalla destra, poi dai 20 metri sfodera una rasoiata che si insacca nell'angolino lontano, chiudendo definitivamente i conti di un match praticamente senza storia. A seguire ci prova senza successo anche Maimone, ma alla Nocerina va comunque bene così con la seconda vittoria consecutiva in altrettante giornate del girone di ritorno. Per il Gladiator è notte fonda con tutte le dirette concorrenti a muovere la propria classifica, eccezion fatta per il Budoni.