Nocerina, Erra recupera pedine: sfida salvezza con il Gladiator

Recuperi in gruppo per la Nocerina in vista dell'importante turno casalingo con il Gladiator. Mister Erra ritrova tra i disponibili i titolarissimi Giacomarro e Ziello, oltre a De Marino, Russo e Mancino, tutti assenti nella vittoriosa trasferta di Fasano. In bacino di carenaggio restano il lungodegente Basanisi e Menichino, quest'ultimo bloccato da un problema muscolare negli ultimi giorni.

Non al 100% della condizione Maletic e Talamo, che potrebbero dare vita a una staffetta a gara in corso. Possibile il ritorno allo schieramento con due punte, con Caso Naturale sicuro di una maglia da titolare. Erra affiderà le chiavi della mediana a Giacomarro, puntando sull'esperienza in difesa con Romeo, Mansi e capitan Garofalo.

Attesi numeri importanti sugli spalti nonostante le temperature ben al di sotto delle medie stagionali. La società e i gruppi ultras hanno chiamato a raccolta tutti gli sportivi delle due Nocera per far sì che dalle gradinate possa arrivare un grande sostegno alla squadra. Quello con il Gladiator è un importante scontro diretto da non steccare per poter coltivare speranze di salvezza diretta senza passare per la tagliola dei playout.