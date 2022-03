Nocerina, gruppo quasi al completo: i biglietti per la gara con il Molfetta

Giovanni Cavallaro scioglierà domani le riserve relativamente ai convocati della Nocerina per il turno interno con il Molfetta. Si torna in campo dopo la sosta del torneo di Serie D per la Viareggio Cup e i molossi saranno quasi al gran completo. Squalificato Palmieri, i dubbi riguardano il solo De Martino, alle prese con una condizione fisica non al top.

Il trainer dei rossoneri potrà finalmente contare su un ampio ventaglio di scelte in tutti i reparti, per provare a ritornare sui binari più che positivi intrapresi dopo il cambio ai vertici societari. Un trend interrotto solo nella trasferta di Brindisi, che ha comunque prodotto cinque vittorie consecutive e il pari esterno con la Casertana dopo il ko contro i pugliesi dell'ex Di Costanzo.

Intanto è partita oggi la prevendita dei biglietti per assistere al match con il Molfetta. Si attendono i riscontri relativi all'iniziativa Cresciamo Insieme, riservata a studenti e tesserati delle scuole calcio delle due Nocera. Avranno accesso al settore Distinti con un biglietto a costo ridotto. I prezzi dei settori vanno dai 7 euro della Curva Sud ai 25 della Tribuna Vip.

I tifosi potranno acquistarli nei punti Futuransa delle due Nocera, nell'agenzia GoldBet Casolla, al bar Niño Cafè e, dalle 12 di domenica, al bar Bristot nei pressi dell'ospedale Umberto I.