La Nocerina dovrà fare a meno di Gaetano Iannini per la trasferta di Agropoli. Il centrocampista ex Matera e Cavese è stato appiedato per un turno dal Giudice Sportivo, dopo l'espulsione rimediata nella pirotecnica gara contro il Fasano. Doppia ammonizione ingenua per l'esperto centrocampista rossonero, che prima ha ecceduto nelle proteste contro il direttore di gara e, pochi minuti dopo, è entrato duro su un avversario in mediana, rimediando la doccia anticipata.



Intanto è partita la prevendita per la gara in programma domenica prossima alle 14.30 allo stadio Guariglia di Agropoli. I sostenitori della Nocerina potranno acquistare il biglietto, al costo di 11,50 euro - comprensivo dei diritti di prevendita - presso la Tabaccheria Calabrese di via Pareti a Nocera Superiore. La prevendita terminerà alle 10 di domenica 17 novembre e per l'acquisto dei tagliandi è obbligatorio esibire un documento di identità in corso di validità. © RIPRODUZIONE RISERVATA