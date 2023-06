La Nocerina lavora per costruire la squadra da affidare al nuovo allenatore Gianluca Esposito. In attesa di ufficializzare l'ingaggio di Emanuele Righi nel ruolo di direttore sportivo, il club definisce gli obiettivi di mercato. Il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Mattia Gagliardi, duttile attaccante classe 1993 che ha indossato la casacca della Cavese nell'ultima stagione.

L'atleta ha lavorato con mister Esposito alla Gelbison, conducendo a suon di gol la squadra alla storica promozione in Serie C.

Gagliardi ha messo a segno 35 reti nelle ultime 3 annate in Serie D, dimostrando di potersi adattare al meglio alle idee tattiche del nuovo trainer della Nocerina. In merito al sistema di gioco, la base di partenza è il 3-5-2, ma ci sarà comunque spazio per soluzioni alternative.

Grande attenzione sarà riservata al capitolo under. Nella prossima stagione spazio anche a un classe 2005 e a quanto pare il più giovane degli under sarà collocato tra i pali. In tal senso, la Nocerina avrebbe adocchiato Nicola Pellino, giovanissimo portiere che ha militato negli ultimi anni nelle giovanili del Napoli. Pellino è cresciuto nella scuola calcio Real Carinaro, trasferendosi nel vivaio azzurro nell'estate del 2019.