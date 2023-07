Nocerina, il ritorno di Vecchione: nomi di esperienza per la difesa

Pierfrancesco Vecchione torna alla Nocerina. Il centrocampista classe 1999 ha indossato la maglia rossonera dal 2020 al 2022, chiudendo l'esperienza con 72 presenze e 3 reti tra campionato, playoff e Coppa Italia di Serie D. Nella scorsa stagione ha militato tra le file dell'Union Clodiense e in carriera, sempre nella stessa categoria, ha giocato con Campobasso, Montegiorgio e Milano City.

La società intanto lavora per completare il reparto difensivo.

Tramontata l'ipotesi Ciro Poziello, il responsabile scouting Tommaso D'Errico sta lavorando su ben cinque piste differenti per individuare i due atleti di esperienza da mettere a disposizione di mister Gianluca Esposito.

Interessano in particolare Paride Pinna e Francesco Russo. Il primo, classe 1992, vanta una lunga esperienza tra i professionisti con le maglie di Melfi, Cosenza, Casertana, Catanzaro e Arezzo. Ha giocato in Serie D nelle ultime due annate con lo stesso Arezzo e con il Francavilla in Sinni.

Tanta Serie D invece per Russo, classe 1993, reduce da un'annata straordinaria tra le file del Nardò. In categoria ha indossato anche le casacche di Francavilla in Sinni, Team Altamura, San Teodoro, Castrovillari, Leonfortese e Maceratese.

Sul taccuino della dirigenza della Nocerina ci sono comunque altri tre nomi di esperienza. A partire da quelli di Francesco Fontana ('90), ex RG Ticino, Cynthialbalonga, Picerno e Fidelis Andria e di Alessio Petti ('91) che ha esordito in Serie B con il Cesena nel 2009-10, collezionando in seguito esperienze in Lega Pro con Bellaria, Foligno, Fano, Gubbio e Rimini.

Da non sottovalutare anche l'idea Andrea Cadili. Il centrale classe 1999, sbocciato nel vivaio del Cagliari, ha giocato nelle ultime due annate in Serie D con Lamezia e Acireale, dopo aver assaggiato anche la Lega Pro con la maglia dell'Olbia.