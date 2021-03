Nocerina, Impagliazzo il vice Morero: ballottaggio in attacco contro il Nola

Squalificato Morero, indisponibili Diakité, Talamo e Sorgente. Questo il novero degli assenti in casa Nocerina in vista della trasferta di Nola. A dispetto dell'ampio gap di classifica, per l'undici di mister Cavallaro non sarà una passeggiata.

I bruniani sono reduci da due vittorie consecutive, al culmine di una serie di dieci gare contraddistinte da una sola sconfitta. Dunque, un ottimo stato di forma per i ragazzi di Campana, che puntano a capitalizzare al massimo il turno interno. Di contro, la Nocerina vuole confermarsi in zona playoff, puntando magari a migliorare pure il piazzamento.

Cavallaro non ha lasciato intendere quali saranno le scelte per domani. Con Donnarumma a mezzo servizio per gran parte degli allenamenti scorsi, il tecnico ha un dubbio proprio nel ruolo di playmaker. In caso di forfait, Vecchione potrebbe essere dirottato al centro della mediana, con Manoni impiegato da quinto a destra. Ballottaggio tra under con Cuomo a quanto pare favorito su Petito.

In prima linea, viste le tante assenze, De Iulis è sicuro di una maglia da titolare, con Sandomenico ed El Bakhtaoui a contendersi l'altra maglia nell'ormai canonico 3-5-2. Qui di seguito i convocati rossoneri per la sfida di domani, che sarà visibile in streaming gratuito sulle pagine Facebook della Lega Nazionale Dilettanti e del Nola.

PORTIERI: Cappa (2000), Volzone (2000)

DIFENSORI: Donida (1992), Impagliazzo (1992), Rizzo (1998), Saporito (2001)

CENTROCAMPISTI: Cuomo (2002), Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Manoni (1997), Petito (2002), Pisani (2001), Vecchione (1999)

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), El Bakhtaoui (1992), Katseris (2001), Improta (1984), Martinelli (2000), Sandomenico (1990)



