Quattro impegni in soli undici giorni. Un tour de force che potrebbe dire tanto sul ruolo che la Nocerina potrà recitare in questo campionato. Un tour de force che tuttavia rende necessario un po' di turnover tra i titolari, per evitare che solo una parte del gruppo vada in sovraccarico di lavoro.

E' questa l'idea di mister Cavallaro in vista dell'impegno di domani contro il Cassino. Contro il Carbonia, il tecnico ha “spremuto” alcuni dei suoi atleti, che potrebbero trovare inizialmente posto in panchina nel match in programma al Novi di Angri.

Un cambio obbligato c'è e riguarda la difesa. La squalifica di Morero riporterà tra i titolari Rizzo, con Impagliazzo che si sposterà al centro del terzetto difensivo in luogo del capitano. Possibili varianti anche in attacco, dove Talamo e soprattutto De Iulis scalpitano per trovare spazio dal 1'.

Stessa voglia di giocare che ha il duttile centrocampista Manoni, che ha sempre fornito ottime risposte ogni volta che è stato impiegato. C'è ovviamente da fare i conti giusti relativamente agli under, ma pure in questo caso rincalzi come Fois, Esposito e Pisani offrono al tecnico buone possibilità di rotazioni.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati da mister Cavallaro per il turno di domani.

PORTIERI: Cappa (2000), Scarpati (2002), Volzone (2000);

DIFENSORI: Donida (1992), Impagliazzo (1992), Massa (2001), Rizzo (1998), Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Bottalico (1998), Cuomo (2002), Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Katseris (2001), Manoni (1997), Pisani (2001),Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), Diakitè (1993), Improta (1984), Martinelli (2000),Talamo (1996).



