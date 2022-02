Nocerina, che impatto col Rotonda! Vittoria per 4-2 e playout distanziati

Una vittoria...Rotonda. Troppo facile il gioco di parole che descrive il successo odierno della Nocerina contro la formazione lucana. Un 4-2 che non ammette repliche, figlio di una prestazione di spessore dei ragazzi di Cavallaro, che hanno mantenuto il controllo della gara praticamente dall'inizio alla fine.

A dispetto di assenze pesanti in prima linea come quelle di Mazzeo e Palmieri, i molossi hanno evidenziato grande cinismo sbloccando la gara dopo soli 3 minuti con il difensore Saporito e trovando il raddoppio già al quarto d'ora con Mancino. Il Rotonda ha sfiorato il gol al 17' con una conclusione deviata, trovandolo poi a metà frazione con l'ultimo acquisto Corado, prelevato nei giorni scorsi dalla Gelbison.

La ripresa si apre con un altro episodio favorevole alla Nocerina. Dammacco scappa via in solitaria verso la porta avversaria, ma viene steso dal portiere fuori area. Rosso diretto per l'estremo difensore lucano e terzo gol dei rossoneri grazie al calcio di punizione battuto da Garofalo.

A chiudere definitivamente i conti al 20' è ancora Mancino, con un'azione simile a quella del parziale 2-0. Sul 4-1 l'undici di Cavallaro prova a controllare, ma concede la doppietta personale anche a Corado poco dopo la mezz'ora. Ma non basta al Rotonda per rimettere le cose a posto.

Tre punti importanti per la Nocerina, che ritrova il sorriso, regala il primo successo casalingo al nuovo presidente Giancarlo Natale, ma soprattutto ricaccia a 10 punti la zona playout, potendo proiettarsi al futuro con maggiore ottimismo.