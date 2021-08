Nocerina, importante conferma in mediana: un gigante maltese difenderà i pali rossoneri

La Nocerina ha reso noto l'accordo con Alessio Donnarumma che resta dunque in rossonero anche nella prossima stagione. Nello scorso campionato il talentuoso centrocampista di Vico Equense ha custodito le chiavi della mediana, diventando presto imprescindibile nel gioco disegnato dal tecnico Giovanni Cavallaro. L'atleta ha puntualizzato di non aver mai preso in considerazione altre proposte arrivate nelle ultime settimane, attendendo dunque la chiamata della Nocerina per la sua riconferma.

Tra i pali ci sarà una novità. Il club ha infatti ufficializzato il tesseramento di Rashed Al-Tumi (nella foto), gigante di 197 centimetri proveniente dall'Arzachena. L'estremo difensore maltese è approdato in Italia nell'estate del 2016, collezionando presenze nel campionato Primavera 1 con la casacca del Palermo. In Serie D ha già difeso i pali di Casarano e Arzachena.