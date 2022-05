Nocerina incerottata col Casarano: cinque assenze per mister Spica

Sarà una Nocerina incerottata quella che domani pomeriggio scenderà in campo al San Francesco contro il Casarano. Con Mazzeo fuori rosa e Vecchione squalificato, mister Spica dovrà rinunciare anche agli infortunati Pitarresi, Mancino e Palmieri.

Di fatto andando incontro a scelte obbligate per la formazione di partenza. Che potrebbe discostarsi di poco rispetto a quella vista in campo contro la Mariglianese la scorsa settimana. Dunque, con Venditti tra i pali, mister Spica potrebbe optare per una difesa composta per tre quarti da esperti, completata a destra con Menichino.

Ballottaggio in mediana tra Donnarumma e Bovo, con Cuomo ed Esposito a completare il trittico. In avanti, l'under Chietti affiancherà Talamo e Dammacco.

La piazza, dopo aver accolto con favore l'ufficialità dell'approdo di Beppe Sannino sulla panca rossonera, attende ora che la squadra si faccia perdonare in campo le ultime prestazioni disastrose. Uscita dalla griglia playoff, ma con ancora qualche possibilità di riagganciarla, la formazione rossonera è chiamata a chiudere con onore una stagione che avrebbe obiettivamente potuto portare risultati migliori.