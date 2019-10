La svolta tecnica fa compiere numerosi passi indietro alla Nocerina. L'entusiasmo del presidente, che dopo il successo con la Gelbison aveva parlato addirittura di squadra da playoff, viene clamorosamente smentito dalla prestazione indecorosa dei rossoneri contro il Francavilla.



I sinnici erano ultimi della classe prima del meritatissimo blitz al San Francesco, ma contro gli uomini del nuovo duo tecnico Esposito-Cavallaro sono sembrati nettamente più organizzati e motivati. Senza idee la Nocerina, capace di due sole conclusioni verso la porta dei lucani, a dispetto di almeno cinque nitide opportunità per la squadra di mister Del Prete.



La duplice svolta nella ripresa. Al 21' Carrotta si produce prima in un fallo inutile, poi nell'ennesima protesta di giornata. Rosso diretto e Nocerina in 10. Cinque minuti dopo, a difesa schierata, Mancino raccoglie un cross dalla destra in massima libertà, al punto da spingere di suola il pallone alle spalle di Leone.



Nel finale, dopo un diagonale troppo largo di Maione che sfiora il raddoppio, Mincione cicca incredibilmente la chance del pareggio sugli sviluppi di un corner.