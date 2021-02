Una prestazione di spessore per mettere fine al mal di trasferta. La Nocerina torna a casa con un ottimo punto e un pizzico di rammarico dal match esterno di Latina. In casa della capolista, i molossi giocano a viso aperto, rispondendo colpo su colpo alle occasioni dei pontini, fino a oggi bravi a vincere tutte le gare interne finora giocate.

Di carattere la partita disputata dall'undici di mister Cavallaro, nettamente migliore rispetto all'abulica prestazione di Muravera, condita da sconfitta in pieno recupero. Oggi la Nocerina ha tenuto testa al quotatissimo avversario, potendo pure recriminare per un gol annullato a Diakité per un fuorigioco dubbio e per la traversa colpita da Dammacco al tramonto della seconda frazione di gioco.

Non è mancata un po' di sofferenza nel gioco aereo, ma i molossi hanno giocato assolutamente alla pari. Alla mezz'ora il Latina passa in vantaggio con Esposito, bravo a girare a rete di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Stessa trama per la rete del pari, che arriva al 44': Manoni batte un calcio di punizione, Impagliazzo sceglie bene il tempo per battere l'estremo di casa.

Nella ripresa, come detto, il gol annullato a Diakité e il legno colpito da Dammacco in pieno recupero, azioni che avrebbero fruttato alla Nocerina il primo posto temporaneo, in attesa dei tantissimi recuperi da giocare dallo stesso Latina e da un Monterosi che ha ben 6 gare in meno rispetto al calendario del girone G di Serie D.

Domenica si torna in casa e ci sarà un altro big match. Al Novi di Angri arriva la rivelazione del torneo, una Vis Artena appaiata proprio al Latina quale migliore attacco del torneo.

