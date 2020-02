Ancora dubbi di formazione in casa Nocerina. Il duo tecnico Cavallaro-Esposito conta di poter recuperare alla migliore condizione fisica gli atleti che, tra influenza e altri acciacchi, non si sono allenati al meglio per l'intera settimana.



I dubbi principali riguardano gli esperti Campanella e D'Anna che, qualora dovessero rientrare nei ranghi, andrebbero a indossare le due maglie della zona centrale di difesa. Oltre a Campanella, la febbre ha bloccato nei giorni scorsi pure Massa e Varriale, che dovrebbero tornare in gruppo in tempo per la partita interna con il Sorrento.



Possibile anche il recupero del centrocampista Corcione - quasi certo di una maglia da titolare - e per l'attaccante Dieme che, viste le ultime prestazioni ben al di sotto della sufficienza, potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Cristaldi al centro dell'attacco.



Intanto, è partita la prevendita dei tagliandi per la partita in programma domenica al San Francesco. Sconto di 2 euro per chi acquisterà i biglietti appunto in prevendita, rispetto ai 15 e ai 10 euro previsti per i settori Tribuna Centrale e Tribuna Laterale in caso di acquisto nel giorno della partita. © RIPRODUZIONE RISERVATA