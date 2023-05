Nocerina, ingresso gratuito ai playout: il club chiama a raccolta i supporters

Un match da dentro o fuori che vale un'intera stagione. Domenica 14 maggio la Nocerina ospiterà il Francavilla per i playout del girone H di Serie D. Gara secca, con i rossoneri che possono puntare al doppio risultato per conservare la categoria. Il miglior piazzamento in regular season rispetto ai lucani permette alla squadra di Erra di poter chiudere anche in parità il match (si andrebbe ai supplementari, ma non ai rigori) per poter centrare l'agognata salvezza.

E allora serve il sostegno della piazza, non solo di quel nocciolo duro rappresentato dalla tifoseria organizzata, sempre presente in casa e in trasferta. La società chiede l'apporto di tutti e in tal senso ha predisposto ingresso gratuito per la gara in programma domenica alle 16.

Dopo l'umiliazione subita per mano della Cavese, l'ambiente non ha risparmiato commenti negativi a nessuna delle componenti: società, staff tecnico e calciatori hanno incassato le sacrosante critiche per quanto visto al Lamberti.

Tuttavia, c'è ancora un appiglio per non rendere disastrosa un'annata contraddistinta da troppi errori sotto tutti i punti di vista.