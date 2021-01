La Nocerina ha rifinito questa mattina la preparazione in vista della partita interna con il Carbonia, prima di un tour de force che prevede tre turni casalinghi in una sola settimana.

Mister Cavallaro ha l'intero gruppo a disposizione, avendo anche pienamente recuperato De Iulis, bloccato dalla febbre nei primissimi allenamenti del nuovo anno. Il biondo centravanti ex Torres dovrebbe partire dalla panchina, con Talamo di nuovo titolare, sperando che nel 2021 possa ritrovare i numeri utili alla causa rossonera.

Ci sarà ovviamente Diakité, che ha respinto la corte della Cavese e ha l'intenzione di incrementare il bottino di 5 reti, che ne fanno l'attuale capocannoniere della Nocerina.

Scelte di formazione. Un paio di ballottaggi per la difesa e il centrocampo. In retroguardia, Garofalo sembra favorito su Rizzo per completare il terzetto con capitan Morero e Donida. In mediana, il duttile Vecchione partirà dal 1', con Cappa, Fois e Katseris a completare il quartetto di under obbligatori.

Qui di seguito la lista completa dei convocati per il match in programma domani pomeriggio, allo stadio Pasquale Novi di Angri, con fischio d'inizio alle 14.30.

PORTIERI: Cappa (2000), Scarpati (2002), Volzone (2000);

DIFENSORI: Donida (1992), Impagliazzo (1992), Massa (2001), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Bottalico (1998), Cuomo (2002), Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Katseris (2001), Manoni (1997), Pisani (2001),Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), Diakitè (1993), Improta (1984), Martinelli (2000),Talamo (1996).



