Nocerina, iniziata la rifondazione: grandi ambizioni per i rossoneri

Una vera e propria rifondazione per perseguire ambizioni sportive di alto profilo. La Nocerina edizione 2023-24 ha alzato questa mattina il sipario dai saloni del San Giorgio Hotel di Castel San Giorgio, per presentare le tante novità che caratterizzano la nuova annata.

Ennesimo new deal nel giro di 10 anni per il sodalizio rossonero, che si rinnova in toto per rilanciarsi nel calcio che conta. Nuovo logo - una rivisitazione moderna dello storico marchio - nuova area operativa dal punto di vista dirigenziale, nuovo allenatore e soprattutto una rosa completamente rinnovata.

Saranno infatti pochissime le conferme per il prossimo campionato di Serie D, il capitano Agostino Garofalo, il jolly di centrocampo Andrea Basanisi e qualche under che s'è messo in evidenza nella passata stagione. Cambia pelle dunque la Nocerina, ripartendo dal direttore tecnico Peppe Prete - graditissimo ritorno in rossonero -, dall'allenatore Gianluca Esposito e dal responsabile scouting Tommaso D'Errico.

In conferenza stampa non si è mai fatto cenno alla vittoria del campionato, ma tutti i presenti hanno coralmente affermato di aver costruito una squadra che potesse risvegliare l'orgoglio della tifoseria locale.

Nomi di ottimo livello per la categoria, che mister Esposito avrà il compito di amalgamare e rendere «un puzzle con tessere che si incastrano alla perfezione tra loro, non certo una collezione di figurine». E il calcio, si sa, non è matematica e dunque non sempre grandi spese corrispondono a sicuri successi.

«Il sentimento che prevale - ha spiegato il dirigente Rosario Stanzione - è la gratificazione di aver percepito di nuovo un certo entusiasmo nella piazza. E dunque si è rivelata azzeccata la nostra scelta di rilasciare pochissime dichiarazioni negli ultimi mesi, facendo parlare i fatti».

Il lavoro della nuova Nocerina inizierà il 23 luglio in sede, con un primo allenamento doppio e tutte le visite mediche. Sarà invece la vicina Mercogliano a ospitare il ritiro precampionato (31 luglio-13 agosto), con amichevole di prestigio in programma proprio al termine del romitaggio estivo.