La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento di Andrea Bottalico. Il 22enne atleta è un centrale di centrocampo, impiegabile anche come mezzala nella linea a 5 voluta dal tecnico rossonero Giovanni Cavallaro.



Dopo la trafila nelle giovanili del Bari e l'esperienza con la Primavera del Latina, il neoacquisto dei molossi ha collezionato diverse presenze in Serie C con le maglie di Fidelis Andria e Bisceglie. In mezzo anche un'esperienza all'Hamrun Spartans, nel massimo campionato di Malta. Nella seconda parte della passata stagione Bottalico era sceso in Eccellenza, tra le fila del Noicattaro.



Intanto la squadra prosegue il lavoro pre-campionato a ritmo di doppie sedute di allenamento a Nocera Inferiore. Al mattino la parte atletica sul sintetico del campo sportivo di Piedimonte, nel pomeriggio spazio a lavori tecnici e tattici allo stadio San Francesco. © RIPRODUZIONE RISERVATA