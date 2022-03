Nocerina, interventi allo stadio: terreno di gioco da riqualificare

La pausa del campionato da sfruttare per restituire un po' di dignità al terreno di gioco dello stadio San Francesco, reso inguardabile dopo pochi mesi dai lavori di riqualificazione che avevano interessato anche la pista di atletica.

Il Comune di Nocera Inferiore ha confermato l'imminente intervento per rimettere in sesto il prato dell'impianto, “vittima” di incompetenza e incuria da parte di chi avrebbe dovuto invece mantenerlo nelle stesse condizioni in cui era stato riconsegnato alla città nello scorso mese di agosto.

A sollecitare la riqualificazione era stato nelle scorse settimane anche il sindaco Manlio Torquato, all'indomani delle dichiarazioni degli stessi tesserati della Nocerina, che avevano evidenziato a più riprese le condizioni disastrose del rettangolo di gioco. Letteralemte ridotto a una distesa di sabbia arida.

Nella giornata di ieri una nuova conferma della sinergia nata tra la nuova proprietà del club e il Comune. La Nocerina ha dunque ottenuto i riscontri che chiedeva, confermando «la perfetta armonia che si è instaurata tra la dirigenza e l’amministrazione comunale. La società è pertanto pronta a prendere provvedimenti anche nei confronti dei propri tesserati nel caso alimentassero sterili polemiche».