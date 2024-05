Nocerina-Ischia 1-0: rossoneri secondi

La Nocerina batte di misura l'Ischia e sorpassa sul filo di lana gli isolani al secondo posto nel girone G di Serie D. Punteggio finale di 1-0 in favore dei molossi, al termine di una partita a scacchi tra le due compagini che ai punti si aggiudicano un tempo per parte.

Nel primo tempo sono gli ospiti a rendersi maggiormente pericolosi, soprattutto in due frangenti poco prima della mezz'ora. Fantoni è costretto agli straordinari su una sventola di Quirino da buona posizione. Sull'angolo successivo Mattera svetta bene di testa ma ancora l'estremo difensore di casa, stavolta con l'aiuto della traversa, mantiene il punteggio sullo 0-0.

Nocerina meglio nella ripresa. Garofalo ci prova su punizione trovando la risposta di Vivace. Quest'ultimo rischia invece il pasticcio su un tiro-cross di Maimone: l'estremo isolano si fa sfuggire il pallone dalle mani, ma salva sulla linea e subisce fallo.

Il gol-vittoria al 39': su corner di Liurni, Gaetani si libera delle strattonate di un avversario e di testa batte un Vivace apparso non privo di responsabilità nella circostanza. E dopo il vantaggio la Nocerina serra le fila, blindando tre punti importanti che la proiettano al miglior piazzamento in ottica playoff. Per l'Ischia invece la doppia beffa di aver chiuso la stagione addirittura al quarto posto visto il sorpasso anche da parte della Romana.