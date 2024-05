Nocerina-Ischia, multa da 400 euro per i palloni scomparsi nel finale

Il giudice sportivo di Serie D ha comminato un'ammenda di 400 euro alla Nocerina. Nel mirino la condotta dei tesserati negli ultimi minuti del match contro l'Ischia, valido per l'ultima giornata della regular season nel girone G di Serie D.

Secondo quanto si legge nel dispositivo, subito dopo la rete di Gaetani - che ha poi deciso l'esito finale dell'incontro - i tesserati rossoneri «dal 40' del secondo tempo e fino al termine della gara, hanno nascosto i palloni al fine di ritardare le riprese del gioco».

Intanto cresce l'attesa in città in vista del primo turno playoff. Domenica i molossi riceveranno allo stadio San Francesco il Cassino. Voglia di riscatto per la squadra di mister Nappi, battuta in casa alla trentesima giornata proprio dalla formazione laziale.

Fischio d'inizio fissato alle 16, con prevedibile assalto alla prevendita dei tagliandi che dovrebbe verosimilmente scattare già a partire dalla serata di oggi.

Sospesa l'iniziativa in favore degli istituti scolastici delle due Nocera, essendo l'organizzazione dell'evento di totale competenza del Dipartimento Interregionale.