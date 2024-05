Nocerina-Ischia, Pinna e Tuninetti out nel big match

Sale l'adrenalina in casa Nocerina per l'ultimo appuntamento della stagione regolare. I rossoneri ospiteranno l'Ischia in una sfida che mette in palio il secondo posto nel girone G di Serie D, miglior piazzamento in ottica playoff. Isolani sulle ali dell'entusiasmo, che hanno confermato settimana dopo settimana di essere la vera sorpresa positiva del campionato.

Mister Buonocore rinuncerà allo squalificato Pastore e all'infortunato Florio, con qualche dubbio sulle condizioni di Ballirani. Importanti invece i recuperi del gioiellino Baldassi, oltre a quelli di Di Meglio e dell'ex di turno Giacomarro, che nei giorni scorsi ha visto accolta la sua vertenza per ottenere compensi arretrati proprio dalla Nocerina.

Sul fronte rossonero, assenze pesanti per mister Nappi. Oltre ai lungodegenti Manzo e Picchi, il tecnico dovrà rinunciare ancora una volta agli esperti Pinna e Tuninetti. Fermo ai box anche l'under Mariano, con scelte prevedibili soprattutto in difesa per l'allenatore, che proprio in terza linea ritrova l'under Crasta.

Capitan Garofalo ritroverà una maglia da titolare da quarto basso a sinistra, presumibilmente con Dorato suo omologo sul versante opposto e la coppia Crasta-Mazzei a completare il pacchetto arretrato. Queste le uniche varianti nella formazione di partenza rispetto all'undici titolare schierato domenica scorsa al Trastevere Stadium.

Assenti i tifosi ospiti per disposizione della Prefettura, si prevede un San Francesco gremito negli altri settori. Riproposta l'iniziativa a favore delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle due Nocera, la tifoseria proverà a trascinare in campo Cardella e soci per proiettarsi con maggiore ottimismo ai playoff.