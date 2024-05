Nocerina-Ischia senza tifosi ospiti: divieto causato dai gemellaggi

Nocerina-Ischia, sfida di grande importanza nell'ultimo turno di regular season nel girone G di Serie D, si giocherà senza i tifosi ospiti. La Prefettura di Salerno ha disposto infatti il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli. La gara, in programma domenica allo stadio San Francesco, è uno scontro diretto che mette in palio il secondo posto nel girone, miglior piazzamento in ottica playoff.

Nel dispositivo inviato alle due società, la Prefettura di Salerno ha evidenziato un quasi certo afflusso di tifosi nocerini in numero maggiore rispetto al consueto. Sottolineando anche i rapporti di rivalità dei tifosi ischitani con quelli della Turris - gemellati con i supporters rossoneri - e all'amicizia degli isolani stessi con la tifoseria della Cavese, storicamente rivale di quella della Nocerina.

Vista dunque l'eventuale presenza «di frange di ultras torresi a sostegno della tifoseria nocerina, potrebbe creare l'occasione di entrare in contatto con i supporters ischitani e porre in atto episodi di violenza e illegalità».