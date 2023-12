Nocerina in partenza per Ischia: Vecchione out, rientra Garofalo

La Nocerina ha ricomposto in fretta i cocci del disastro interno contro il Trastevere, proiettandosi con voglia di riscatto alla trasferta di Ischia. Gli isolani rappresentano senza dubbio la sorpresa in positivo del girone G di Serie D, avendo collezionato numeri importanti a dispetto di pronostici iniziali tutt'altro che positivi.

Dal canto suo, la squadra rossonera non ha più tempo e modo di badare agli avversari, dovendo ritrovare all'interno dello spogliatoio una serenità sicuramente minata da un cammino nettamente al di sotto delle attese. Non ci sarà Vecchione, espulso nell'anticipo di sabato contro il Trastevere. Mister Nappi - la cui posizione al momento non sembra in bilico - ritroverà invece l'attaccante Liurni, di rientro da stop disciplinare, ma soprattutto Garofalo.

Il capitano, che avrebbe potuto essere disponibile già per la sfida di sabato scorso, è rimasto ai margini della prima squadra per non precisati motivi. Nelle ultime ore ha invece ripreso ad allenarsi in gruppo e sarà dunque disponibile per Ischia. Impiegabile anche l'attaccante Cardella, non inserito in distinta col Trastevere per questioni relative al tesseramento.

Seppellita definitivamente ogni velleità di tenere il passo della capolista Cavese, la Nocerina deve ora badare al sodo e puntare almeno al piazzamento playoff.