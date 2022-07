Nocerina sempre più intercontinentale: dalla Libia il centrale difensivo Khaleel

Un nuovo innesto “intercontinentale” per la Nocerina targata Beppe Sannino. La società rossonera ha reso noto il tesseramento di Mohamed Nuri Khaleel, difensore centrale classe 2001 che porta in dote un'importante esperienza nella Nazionale Under 19 della Libia.

Fisicamente strutturato, ribattezzato Marcelo per la folta chioma simile al più famoso difensore ex Real Madrid, il nuovo acquisto dei molossi nella scorsa stagione ha disputato la Champions League africana con la casacca del Al Ittihad Tripoli. Con la formazione della capitale libica ha anche vinto lo scudetto nazionale prima di accettare la proposta della Nocerina.

Il calciatore è già nel ritiro di Bisaccia, dove ha già partecipato nel pomeriggio di oggi all'amichevole disputata con il Bellizzi Irpino, squadra che milita nel campionato di Promozione. Nel pomeriggio di ieri i rossoneri hanno disputato un altro test contro una rappresentativa di svincolati irpini, vincendo per 6-1 con la doppietta di Amarante e i centri singoli dei vari Saccoccio, Settembrini, Gaudino e Balde.